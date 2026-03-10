Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় বিএনপি কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুরের অভিযোগ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রাজাহার ইউনিয়নে বিএনপির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় সোমবার রাতে রাজাহার ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মইনুল ইসলাম আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযোগে বলা হয়, সোমবার ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মো. ইউনুস আলীসহ কয়েকজন নেতা স্থানীয় বানেশ্বর বাজারে কার্যালয়ে জমি-সংক্রান্ত বৈঠকে বসেছিলেন। এ সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একদল ব্যক্তি হঠাৎ হামলা চালান।

হামলাকারীরা নেতা-কর্মীদের এলোপাতাড়ি মারধর করেন এবং অফিসের চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য আসবাব ভাঙচুর করেন। এতে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিও ভাঙচুর করা হয়েছে।

এই অভিযোগে মো. লেবু মিয়া, মো. বেলাল মিয়া, মো. আব্দুল লতিফ, মো. কবেল মিয়া, মো. ফারুক, মো. রানা মিয়া, মো. তামিম মিয়া, মো. মোজাম্মেল হক, মো. হাসিবসহ আরও অজ্ঞাতনামা ২০-২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এস এম মইনুল ইসলাম বলেন, ‘পার্টি অফিসে বৈঠক চলাকালে হঠাৎ হামলা চালানো হয়েছে। আমরা সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’

তবে চেষ্টা করেও এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গাইবান্ধাবিএনপিভাঙচুরহামলাজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
