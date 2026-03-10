Ajker Patrika
নোয়াখালী

সুবর্ণচরে অতিরিক্ত বালুবোঝাই ড্রাম ট্রাকের বিরুদ্ধে অভিযান, আটক ৯

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
সুবর্ণচরে অতিরিক্ত বালুবোঝাই ড্রাম ট্রাকের বিরুদ্ধে অভিযান, আটক ৯
জব্দ করা ৯টি ড্রাম ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় অবৈধভাবে অতিরিক্ত বালু বোঝাই করে চলাচলের অভিযোগে ৯টি ড্রাম ট্রাকের চালককে আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ট্রাকগুলো জব্দ করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছেনমং রাখাইন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অতিরিক্ত বালু বোঝাই করে ড্রাম ট্রাক চলাচলের কারণে সড়ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে উপজেলার চেয়ারম্যান ঘাট এলাকা থেকে আসা বালুবাহী ট্রাকগুলো জব্দ করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল বারী বাবলু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নদীতীরবর্তী এলাকায় কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই নৌকা ও বাল্কহেডের মাধ্যমে বালু উত্তোলন ও পরিবহন করে আসছেন। এতে একদিকে নদীর তীর ভাঙছে, অন্যদিকে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়কগুলো ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছেনমং রাখাইন বলেন, অবৈধভাবে বালু পরিবহনের কারণে সড়ক-ঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। তাই অনুমোদনহীন বালু পরিবহন ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছেনমং রাখাইন আরও বলেন, এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরআটকচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
এলাকার খবর
