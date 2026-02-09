Ajker Patrika
ফেনী

ইউরোপ যেতে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, আটক ৪

ফেনী প্রতিনিধি
ইউরোপ যেতে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, আটক ৪
পরশুরাম সীমান্ত থেকে চার যুবক আটক। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর পরশুরাম সীমান্ত থেকে চার যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার পূর্ব জাঙ্গালিয়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁরা ইউরোপের দেশ পর্তুগাল অ্যাম্বাসিতে যাওয়ার উদ্দেশে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

আজ সোমবার বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচরের মোকলেছের ছেলে মো. নোমান (৩৫), একই জেলার সদর উপজেলার পউল গ্রামের মো. জোবেদ আলীর ছেলে মো. ইবাদুর রহমান সুজন (২০), খেনু মিয়ার ছেলে মো. ইমন মিয়া (১৯) ও আব্দুল মতিনের ছেলে মো. পারভেজ (৩০)।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল দিবাগত রাতে উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের পূর্ব জাঙ্গালিয়া এলাকা থেকে স্থানীয়দের সহায়তায় বিজিবি ও পুলিশের অভিযানে অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে চার যুবককে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, আটক ব্যক্তিরা পর্তুগাল অ্যাম্বাসিতে যাওয়ার উদ্দেশে দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। পরে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অপরাধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের পরশুরাম মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, বিজিবি সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মাদক, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং নিয়মিত জনসচেতনতামূলক সভার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন দুষ্কৃতকারীরা যেন দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতে না পারে সেই লক্ষ্যে বিজিবি সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

বিষয়:

সীমান্তফেনীআটকচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরইউরোপ
