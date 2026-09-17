Ajker Patrika
En
ফেনী

দুই মাদকসেবীকে ধরে পুকুর পরিষ্কার করালেন যুবদল নেতা

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫৪
দুই মাদকসেবীকে ধরে পুকুর পরিষ্কার করালেন যুবদল নেতা
পুকুর পরিষ্কার করছেন দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজীতে মাদক সেবনের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে বাজারের ময়লা পুকুর পরিষ্কার করিয়েছেন যুবদল নেতা দাউদুল ইসলাম মিনার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের বক্তারমুন্সী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের ডাকবাংলো-সংলগ্ন জসিম ব্রিকস ফিল্ড এলাকায় দুই যুবক মাদকসেবন করছিলেন। খবর পেয়ে জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ও মঙ্গলকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দাউদুল ইসলাম মিনার স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের আটক করেন। পরে তাঁদের বক্তারমুন্সী বাজারে এনে বাজারের মাঝখানে অবস্থিত দীর্ঘদিনের নোংরা পুকুর পরিষ্কারের কাজে নামিয়ে দেওয়া হয়।

পুকুর পরিষ্কারকারী যুবকেরা হলেন উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের বগাদানা গ্রামের কালা সর্দার বাড়ির দুলাল মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ সাকিব (৪০) এবং আমিরাবাদ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর গ্রামের আব্দুল হাদির ছেলে জাহেদ আলম (৩৮)।

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় মাদক সেবন ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধের অংশ হিসেবে তাঁদের আটক করা হয়। পরে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশে তাঁদের দিয়ে দীর্ঘদিনের ময়লা-আবর্জনায় ভরা পুকুরটি পরিষ্কার করানো হয়।

এ বিষয়ে যুবদল নেতা দাউদুল ইসলাম মিনার জানান, দুজন গাঁজা সেবন করছে শুনে আমরা গিয়ে তাঁদের হাতেনাতে ধরি। তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করলে জামিনে বের হয়ে এসে আবার একই কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই স্থানীয়দের পরামর্শে এবার তাঁদের দিয়ে পুকুর পরিষ্কার করানো হয়েছে।

বিষয়:

ফেনীআটকসোনাগাজীযুবদলফেনী সদরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত