ফেনীর তিন আসনে জামানত হারালেন ২০ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিন আসনে বিএনপি ও জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের ছয়জন ছাড়া অন্য ২০ প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন। নিয়মানুযায়ী মোট বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগ না পাওয়ায় তাঁরা জামানত হারান।
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) ১৭ ও ৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থীকে জামানত রক্ষা করতে হলে মোট ভোটের কমপক্ষে এক-অষ্টমাংশ বা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেতে হবে। এর কম ভোট পেলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বা সরকারি কোষাগারে জমা হবে।
ফেনী-১
নির্বাচনে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ফেনী-১ আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৬৫১ জন। তাঁদের মধ্যে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৪৭ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এ হিসাবে জামানত ফিরে পেতে কোনো প্রার্থীকে অন্তত ১৭ হাজার ৪০৩ ভোট পেতে হতো।
ঘোষিত ফলে বিএনপি প্রার্থী রফিকুল আলম মজনু ১ লাখ ১৯ হাজার ৯০৪ ভোট, জামায়াতের অ্যাডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন (দাঁড়িপাল্লা) ৮৫ হাজার ৬১৫ ভোট, ইসলামী আন্দোলনের কাজী গোলাম কিবরিয়া (হাতপাখা) ৫ হাজার ৩২৩, জাতীয় পার্টির মোতাহের হোসেন চৌধুরী (লাঙ্গল) ৯৪০, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আনোয়ার উল্লাহ ভূঞা (বটগাছ) ৩১০, বাংলাদেশ কংগ্রেসের ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী (ডাব) ২১৫ ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মাহবুব মোর্শেদ মজুমদার (হারিকেন) ১৮৮ ভোট পান।
এ হিসাবে বিএনপি প্রার্থী রফিকুল আলম মজনু ও জামায়াতের অ্যাডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন ছাড়া অন্য পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।
ফেনী-২
এই আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ জন। তাঁদের মধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ২০৩ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এ হিসাবে জামানত ফিরে পেতে কোনো প্রার্থীকে অন্তত ১৮ হাজার ৩৩৬ ভোট পেতে হতো।
ঘোষিত ফলে বিএনপির অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন ১ লাখ ৩১ হাজার ২১০ ভোট, ১১ দলীয় জোট থেকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু (ঈগল) ৮০ হাজার ৫৮ ভোট, ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ একরামুল হক ভূঞা (হাতপাখা) ৬ হাজার ৮৪৯, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হারুনুর রশিদ ভূঞা (রিকশা) ৮২০, আমজনতা দলের সাইফুল করিম মজুমদার (প্রজাপতি) ৮০১, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. ইসমাইল (ঘোড়া) ৭০৩, গণঅধিকার পরিষদের মো. তারেকুল ইসলাম ভূঞা (ট্রাক) ৪০৯, বাসদের (মার্ক্সবাদী) জসিম উদ্দিন (কাঁচি) ৩২২, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মোহাম্মদ আবুল হোসেন (বটগাছ) ৩০৪, জেএসডির সামসুদ্দিন মজুমদার (তারা) ২৪০ ও ইনসানিয়াত বিপ্লবের তাহিরুল ইসলাম (আপেল) ২৩৯ ভোট পান।
এ হিসাবে বিএনপি প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন ও এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ছাড়া অন্য ৯ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।
ফেনী-৩
এই আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৫ লাখ ৮ হাজার ১৯৪ জন। তাঁদের মধ্যে ২ লাখ ৮২ হাজার ৯০০ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এ হিসাবে জামানত ফিরে পেতে কোনো প্রার্থীকে অন্তত ২২ হাজার ৬৩২ ভোট পেতে হতো।
ঘোষিত ফলে বিএনপির প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু ১ লাখ ৫৭ হাজার ৪২৫ ভোট, জামায়াতের মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক (দাঁড়িপাল্লা) ১ লাখ ৮ হাজার ১৬০ ভোট, ইসলামী আন্দোলনের মো. সাইফ উদ্দিন (হাতপাখা) ৬ হাজার ৭০১, জাতীয় পার্টির মো. আবু সুফিয়ান (লাঙ্গল) ১ হাজার ৪২৭, বাসদের আবদুল মালেক (মই) ৭৩১, ইসলামী ফ্রন্টের মো. আবু নাছের (চেয়ার) ৫৩১, ইনসানিয়াত বিপ্লবের হাসান আহমেদ (আপেল) ৩২৭ ও খেলাফত আন্দোলনের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান পাটোয়ারী (বটগাছ) ৩২০ ভোট পান।
এ হিসাবে বিএনপির আবদুল আউয়াল মিন্টু ও জামায়াতের মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক ছাড়া অন্য ছয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।
এর আগে ফেনীর তিনটি আসনে গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) মোট ৪২৮টি কেন্দ্রের ২ হাজার ৪৩৯টি কক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ হয়। জেলার তিনটি আসনে মোট ভোটার ১৩ লাখ ৩০ হাজার ৯২৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৮৬৭ ও নারী ৬ লাখ ৪৩ হাজার ৪৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলে আটজন।
এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনে ২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে সাতজন, ফেনী-২ আসনে ১১ ও ফেনী-৩ আসনে আটজন প্রার্থী ছিলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী করেছিল দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারকে। ২ হাজার ৬০৮ ভোটের ব্যবধানে তিনি বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আসগারের কাছে হেরে গেছেন। এই অবস্থায় মিয়া গোলাম পরোয়ার অভিযোগ করেছেন, ঘোষিত বেসরকারি৪ মিনিট আগে
পাবনা-৩ ও ৪ আসনের ভোট পুনর্গণনার দাবিতে পাবনা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করেছেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা। আজ শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন ওই দুই আসনের বিএনপির নেতা–কর্মীরা।২১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল আমিন বলেছেন, মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে যে পরিবর্তন কার দ্বারা হবে। আমরা সেই মানুষদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চাই কাজের মাধ্যমে। গত দুই মাস একটা কথাই বলেছি, নারায়ণগঞ্জকে আমরা পজিটিভ নারায়ণগঞ্জে পরিবর্তন করব।২৭ মিনিট আগে
গাইবান্ধা জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত, বাম রাজনৈতিক দলসহ মোট ৪০ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রদত্ত ভোটের ফলাফলে ২৮ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে