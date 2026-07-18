Ajker Patrika
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ফেনী

মাগরিবের পর শিক্ষার্থীদের বাইরে থাকা মানা, মাইকিং করে ডিসির নির্দেশনা

ফেনী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৩০
মাগরিবের পর শিক্ষার্থীদের বাইরে থাকা মানা, মাইকিং করে ডিসির নির্দেশনা
ফেনী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীতে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাগরিবের পর অপ্রয়োজনে বাইরে না থাকার নির্দেশনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেই সঙ্গে সন্তানদের প্রতি নজরদারি বাড়াতে অভিভাবকদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলায় কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

আজ শনিবার দুপুরে ফেনী জেলা প্রশাসক মনিরা হক এ তথ্য জানান।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত জেলার শিক্ষার্থীদের মাগরিবের পর অপ্রয়োজনে বাইরে অবস্থান বা ঘোরাফেরা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মনিরা হক বলেন, জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বারবার কিশোর অপরাধের বিষয়টি উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবর্তে অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাফেরা করছে। তাদের একটি অংশ পরে মাদকের সংস্পর্শে চলে যাচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ডিসি আরও বলেন, এটি কোনো দমনমূলক সিদ্ধান্ত নয়। শিক্ষার্থী বাইরে বের হলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বিষয়টি এমন নয়। মূল লক্ষ্য হলো কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য কমানো, অভিভাবকদের সচেতন করা এবং শিক্ষার্থীদের মাগরিবের পর অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাফেরা নিরুৎসাহিত করা।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, শুক্রবার থেকে পরামর্শমূলক প্রচারণার অংশ হিসেবে মাইকিং শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তদারকি দল মাঠে কাজ করবে। পাশাপাশি পুলিশও বিষয়টি নজরদারিতে রাখবে।

বিষয়:

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