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প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে ফেনীবাসীর সব দাবি পূরণ হবে: পরিবেশমন্ত্রী

ফেনী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৫৯
প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে ফেনীবাসীর সব দাবি পূরণ হবে: পরিবেশমন্ত্রী
ফেনীর পরশুরাম উপজেলার ঘাটঘর এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ফেনী সফরের মধ্য দিয়ে জেলার দীর্ঘদিনের সব দাবি পূরণ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ফেনীর পরশুরাম উপজেলার ঘাটঘর এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু।

মিন্টু বলেন, ফেনীবাসীর অন্যতম দাবি ফেনীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের তাগিদ দিয়েছেন।

ফেনীর বিভিন্ন উন্নয়ন দাবির প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘ফেনীবাসীর দাবিগুলো নির্বাচনের আগে থেকেই আমরা বলে আসছি। সবচেয়ে বড় দাবি মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। সেটি উদ্বোধন করতেই প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ফেনীতে আসছেন। প্রকল্পটির নির্মাণ ব্যয় ১ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা।’

মুছাপুর রেগুলেটর প্রকল্পকে ফেনীবাসীর আরেকটি অন্যতম দাবি উল্লেখ করে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘আজ (মঙ্গলবার) এটি একনেকে অনুমোদন হয়েছে। আমরা আশা করছি, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের মধ্য দিয়ে ফেনীবাসীর সমস্ত দাবি-দাওয়া বাস্তবায়িত হবে।’

সরকার গঠনের সাত মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ফেনী সফরকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, একটা সরকার গঠনের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ফেনীতে সফর করছেন। ফেনীর সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেনী-১ আসনের সংসদ সদস্য মুন্সি রফিকুল আলম মজনু, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রেহানা আক্তার রানু, ফেনীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেব, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার, সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলালসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিএনপির সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

সফরসূচি অনুযায়ী, আগামী বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকার বাসভবন থেকে সড়কপথে ফেনীর পরশুরামের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী। দুপুর ১২টায় পরশুরামের মুহুরী ব্রিজ এলাকায় মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পের উদ্বোধন ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি।

বেলা সোয়া ১টায় ফুলগাজীর বেগম খালেদা জিয়া মহিলা কলেজের উদ্দেশে যাত্রা করবেন প্রধানমন্ত্রী। কলেজটিতে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

বেলা ২টায় ফুলগাজী জেলা পরিষদ ডাকবাংলোয় স্থাপিত সোলার প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। বেলা ৩টায় ফুলগাজী সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সম্মানী প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি।

বিষয়:

ফেনীচট্টগ্রাম বিভাগমেডিকেল কলেজজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রী
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