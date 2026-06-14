মুঘল-পাঠানের ‘পরাজিত সম্রাট’

রাজশাহীর বাঘায় মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, বিশেষ করে মুঘল ও পাঠানদের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সম্রাটদের জীবনের নানা চড়াইউতরাই এবং নির্বাসনের পর আবার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনির যাত্রাপালা ‘পরাজিত সম্রাট’ মঞ্চায়িত হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় আড়ানী পৌরসভার গোচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়।
গোচর গ্রামের সংস্কৃতিমনা ও যাত্রাপ্রেমী তরুণদের উদ্যোগে আয়োজিত এ যাত্রাপালার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জামাল মণ্ডল। পালাটিতে সামাজিক শিক্ষা, লোকজ সংস্কৃতি এবং গ্রামবাংলার অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহও তুলে ধরা হয়।
যাত্রাপালায় দেখানো হয়, সম্রাট হুমায়ুনের শাসনামলে শের খান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হন। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের দরবার থেকে ফিরে হুমায়ুন দেখতে পান, শের খান ইতিমধ্যে গৌড় দখল করে নিয়েছেন। পরবর্তী সংঘাত, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং হুমায়ুনের সাম্রাজ্য পুনর্দখলের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ‘পরাজিত সম্রাট’ যাত্রাপালার কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।
যাত্রাপালার পরিচালক জামাল মণ্ডল বলেন, ‘বর্তমানে আধুনিক যাত্রার নামে অনেক ক্ষেত্রে গল্পের গভীরতা ও পালার আসল আমেজ হারিয়ে যাচ্ছে। ডিজে সাউন্ড ও অপ্রাসঙ্গিক উপস্থাপনার কারণে ঐতিহ্যবাহী যাত্রার স্বাদ অনেকটাই ম্লান। “পরাজিত সম্রাট” দর্শকদের সেই হারানো যাত্রার স্বাদ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সুস্থ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে যাত্রাপালা।’
দর্শক লাল্টু বলেন, যাত্রাটি আমি খুব উপভোগ করেছি। অভিনয় ও উপস্থাপনা সত্যিই ভালো লেগেছে।
যাত্রাপালায় অভিনয় করেন আড়ানী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর নওশাদ আলী, সুফিয়ান আলী, রুহুল ইসলাম, জামাল উদ্দিন, জিয়াউর রহমান, শহিদুল ইসলাম, এমরান হোসেন ও বকুল হোসেনসহ অনেকে।
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