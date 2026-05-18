Ajker Patrika
ফরিদপুর

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আবারও ট্রাকের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ০৮: ৫৫
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক সরিয়ে নেয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে আবারও চলন্ত একটি ট্রাকের পেছনে আরেক ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এক্সপ্রেসওয়ের আতাদি ফ্লাইওভার এলাকায় আজ সোমবার ভোর ৫টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এ নিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা অংশে গত চার দিনে ভোরে একই ধরনের দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হলেন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই মো. সোহেল খান বলেন, ভোর ৫টার দিকে আতাদি ফ্লাইওভারসংলগ্ন এলাকায় ঢাকাগামী গাছের চারাবোঝাই একটি ট্রাকের পেছনে মাছবাহী একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা দেয়। এতে মাছবাহী ট্রাকটি উল্টে দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এসআই মো. সোহেল খান জানান, নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা মাছবাহী ট্রাকের চালক ও সহকারী। মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। ট্রাক দুটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পুলিয়া ফ্লাইওভারের ওপরে বড় একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ছোট একটি কাভার্ড ভ্যান উল্টে চালক ও সহকারী নিহত হন। এরপর গত শনিবার ভোর ৪টার দিকে বগাইল ও বামনকান্দা এলাকার মাঝামাঝি স্থানে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় ট্রাকের চালক ও তাঁর বাবা নিহত হন।

