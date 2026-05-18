Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে আত্মীয়ের বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মরদেহ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ০৯: ৩১
মাদারীপুরে আত্মীয়ের বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মরদেহ উদ্ধার
এই ঘর থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে একটি বাসা থেকে স্বামী, স্ত্রী ও আট মাসের শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১৮ মে) ভোরে শহরের আমিরাবাদ এলাকা থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার কলাগাছিয়া এলাকার চিন্ময় দাস (৩৮) ও তাঁর স্ত্রী ইশা দাস (৩২) এবং তাঁদের আট মাসের শিশুসন্তান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর শহরের আমিরাবাদ এলাকায় ভাড়া থাকেন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার সাতপাড় এলাকার ইতালিপ্রবাসী যতীন বাড়ৈর স্ত্রী মিষ্টি বাড়ৈ। গতকাল রোববার বিকেলে চাচাতো ভাই পরিচয় দিয়ে ওই বাড়িতে আসেন চিন্ময় দাসের পরিবার। পরে রাত ৩টার দিকে পুলিশ খবর পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে। এ সময় একই দড়িতে বাবা ও ছোট শিশুসন্তানের মরদেহ ঝুলতে দেখা যায়। পাশেই পড়ে ছিল স্ত্রীর মরদেহ।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, পাশের রুমে একা ছিলেন মিষ্টি বাড়ৈ। তাঁর কল পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যার ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে মিষ্টি বাড়ৈকে। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরমরদেহজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

বাংলাদেশে কাজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়েছি: অনির্বাণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে কাজ করার জন্য দরখাস্ত দিয়েছি: অনির্বাণ ভট্টাচার্য

পাকিস্তানকে গুটিয়ে দিলেন রানা, লিড নিল বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে গুটিয়ে দিলেন রানা, লিড নিল বাংলাদেশ

বছরের পর বছর দলবদ্ধ ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল, বিচার না পেয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা

বছরের পর বছর দলবদ্ধ ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল, বিচার না পেয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা

সম্পর্কিত

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আবারও ট্রাকের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আবারও ট্রাকের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

বেলকুচির শেরনগর মধ্যপাড়া: শিল্পবর্জ্যে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগ

বেলকুচির শেরনগর মধ্যপাড়া: শিল্পবর্জ্যে জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগ

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না ৭ মাসের সাজিদকে

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না ৭ মাসের সাজিদকে

দ্বিতীয় তিস্তা সেতু সড়কের ২০ স্থানে ধস

দ্বিতীয় তিস্তা সেতু সড়কের ২০ স্থানে ধস