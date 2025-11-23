Ajker Patrika

শিশুর ঝুলন্ত লাশ: ‘দ্রুত খুনিদের ধরেন, জায়ানের আত্মার শান্তি দেন’

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মানববন্ধনে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জায়ানের মা কামরুন্নাহার সিনথিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানববন্ধনে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জায়ানের মা কামরুন্নাহার সিনথিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মোহাম্মদ জায়ান মোল্যার (৭) হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে তার পরিবার ও এলাকাবাসী। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বুড়াইচ ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামে এ মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে প্রশাসনের উদ্দেশে জায়ানের মা কামরুন্নাহার সিনথিয়া বলেন, ‘দ্রুত আমার ছেলের খুনিদের ধরেন, আমার ছেলের আত্মার শান্তি দেন। আমার জায়ান এমন কোনো অপরাধ করেনি, যার জন্য জঘন্যভাবে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে। এমন পাষাণ ওরা, এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি ওদের ফাঁসি চাই।’

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে পাকুড়িয়া গ্রামে একটি বাগান থেকে জায়ানের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। জায়ান একই গ্রামের প্রবাসী পলাশ মোল্যার ছেলে। সে স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্ডেনে শিশু শ্রেণিতে পড়ালেখা করত।

একই এলাকার ফিরোজ খানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জায়ানের চাচা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘ওরা ঘটনার পর থেকে এলাকাছাড়া, বাড়ি তালা মেরে চলে গেছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশের কাছে জোর দাবি করছি, যারা বাড়ি ছেড়েছে, তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে।’

বিষয়টি নিয়ে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল আলম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা চলছে। আমরা বিভিন্ন ইস্যু ধরে কাজ করছি।’

