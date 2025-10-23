Ajker Patrika
দুই নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট

ফরিদপুর প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই নৈশপ্রহরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরে একটি বাজারের দুই নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে একটি স্বর্ণের দোকানের মালামাল নিয়ে গেছে হামলাকারীরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে শহরতলির বায়তুল আমান বাজারের মেঘলা জুয়েলার্সের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বিলমামুদপুর এলাকার বাসিন্দা ফয়েজউদ্দিন মাতুব্বর (৪৫) ও মধুখালী উপজেলার রামকান্তপুর গ্রামের আকবর শেখ (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় ফয়েজউদ্দিন বাজার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি মেঘলা জুয়েলার্সের দোকানের সামনে গেলে হামলাকারীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে জখম করে। ফয়েজউদ্দিন প্রাণ বাঁচাতে বাইতুল আমান জিরো পয়েন্টের দিকে দৌড়ে গেলে সেখানে উপস্থিত অপর এক নাইট গার্ড আকবরকেও হামলাকারীরা কুপিয়ে জখম করে। পরে তাঁদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

মেঘলা জুয়েলার্সের মালিক দিলীপ কুমার রায় বলেন, ‘ভোর ৪টার দিকে খবর পেয়ে ছুটে আসি। এসে দেখি, আমার দোকানের তালা ভাঙা, ভেতরে স্বর্ণালংকার রাখা আলমারিটা নেই। রাস্তায় আহত হয়ে নাইট গার্ড পড়ে ছিল।’

বাজার কমিটির সভাপতি আলাউল হোসেন তনু আজকের পত্রিকাকে বলেন, অল্প পরিমাণ স্বর্ণালংকারসহ নগদ কিছু টাকা নিয়ে গেছেন ডাকাত সদস্যরা। আহত নাইট গার্ডদের চিৎকারে হয়তো তড়িঘরি করে চলে যান তাঁরা। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় বাজারের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে রয়েছেন। আমরা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই, ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক।’

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস বলেন এটা ডাকাতি ছিল না, এটা একধরনের দস্যুতা। তারা সংখ্যায় ছিল তিনজন। তবে সিসিটিভি ক্যামেরায় আরও তিনজনকে দেখার বিষয়ে বলেন, রিকশায় আহত ব্যক্তিরা হতে পারেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

