Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার যুবদল নেতা মাহবুবুর রহমান সজিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে অস্ত্রসহ মাহবুবুর রহমান সজিব নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার মাহবুবুর বোয়ালমারী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন।

গতকাল রাত ১১টার দিকে জেলা সেনা ক্যাম্প এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বোয়ালমারী সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী এই অভিযান পরিচালনা করে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে এবং আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জানতে চাইলে জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি আমি এখনো জানি না। খোঁজ নিয়ে বলা যাবে। এ ছাড়া দলের কেউ হলে তদন্ত সাপেক্ষে কেন্দ্র ব্যবস্থা নিতে পারে।’

বিষয়:

ফরিদপুরঅস্ত্রঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারযুবদলবোয়ালমারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

আসছেন তারেক রহমান, যা চান রাজশাহীর মানুষ

আসছেন তারেক রহমান, যা চান রাজশাহীর মানুষ

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

বরইয়ের বাগানে কারেন্ট জাল বিছিয়ে চলছে পাখি হত্যা, মালিককে জরিমানা

বরইয়ের বাগানে কারেন্ট জাল বিছিয়ে চলছে পাখি হত্যা, মালিককে জরিমানা