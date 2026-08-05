Ajker Patrika
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দিনাজপুর

পালায় না বলে বড়াই করে চুপচাপ পালিয়ে গেল শেখের বেটি: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
পালায় না বলে বড়াই করে চুপচাপ পালিয়ে গেল শেখের বেটি: সমাজকল্যাণমন্ত্রী
নবাবগঞ্জে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ না করার আহ্বান জানিয়ে সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, ‘যারা খুব বড়াই করত, অমুকের (শেখের) বেটি পালায় না, কিন্তু দেখা গেল, চুপচাপ পালিয়ে গেল। তাই ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করতে নেই। বড়াই করলে তার পতন কেমন হয়, ২০২৪ সালের ৩৬-এ জুলাই মানুষ তা দেখেছে। ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ।’

আজ বুধবার বিকেলে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার একাত্তর মঞ্চে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিরোধী দলের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘জনগণের মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন, অহেতুক রাজপথ গরম করার চেষ্টা করবেন না। আপনারা জুলাইয়ের চেতনার কথা বলেন, বিএনপি চেতনায় বিশ্বাসের পাশাপাশি বাস্তবায়নেও বিশ্বাস করে। সে জন্যই জুলাই জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়েছে।’

বিরোধী দলের উদ্দেশে জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘সাধারণ মানুষকে অবহেলা করার চেষ্টা করবেন না। সাধারণ মানুষ চুপচাপ থাকে, শান্ত জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু অহেতুক তাদের ইস্যু ছাড়া উত্ত্যক্ত করেন, কথায় কথায় স্বৈরাচারকে নামিয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন। কোন স্বৈরাচারকে নামিয়ে দেবেন? বিএনপি তো সারা জীবন জনগণের পাশে থাকা দল।’

সভায় নবাবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস রহমান, বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম ফতে, আতিকুর রহমান (রাজা), কারি আবু তাহের, মকবুলার রহমান গোর্কি, যুবদল নেতা মো. মশিউদ্দৌলা, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. সাজ্জাদ আল মামুন, শ্রমিক দল নেতা মো. আশরাফুল ইসলাম, কৃষক দল নেতা কবিরুল ইসলাম বকুল, ছাত্রদল নেতা মুকতাদির রহমান বকুল, মুক্তি মাহফুজসহ বিএনপির বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

দিনাজপুরআলোচনা সভাঅভ্যুত্থাননবাবগঞ্জ(দিনাজপুর)সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়রংপুর বিভাগ
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