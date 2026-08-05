Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে সন্ত্রাসবিরোধী ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন বিচারক।

আজ বুধবার বিকেলে মাদারীপুর জেলার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আতিকুল ইসলাম ভূঁইয়া এই আদেশ দেন।

এর আগে একই দিন দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচর বাজার থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দুয়া ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসেন ফরাজীকে (৪০) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ইকবাল ফরাজী কেন্দুয়া ইউনিয়নের দত্তেরহাট গ্রামের ইস্রাফিল ফরাজীর ছেলে।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইকবাল হোসেন ফরাজীকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে পুলিশের দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী ও বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক ইকবালকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়:

মাদারীপুরস্বেচ্ছাসেবক লীগঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারবিচারক
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