Ajker Patrika
দিনাজপুর

নবাবগঞ্জে ছয়টি ঘোড়া জবাই, তিনজনকে কারাদণ্ড

 নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ১৯
দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ছয়টি ঘোড়া জবাইয়ের ঘটনায় তিনজনকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলার গাজীপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত খামারে অভিযান চালিয়ে জবাই করা ছয়টি ঘোড়া উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনার ত্রিশ হাজার এলাকার মো. আব্দুল্লাহ, কিশোরগঞ্জের শ্রমিক রবিউল ইসলাম এবং রংপুর সদর উপজেলার পিকআপচালক মো. রুবেল ইসলাম।

অভিযানের সময় আটক ব্যক্তিদের ওপর স্থানীয় কিছু লোক হামলার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, গাজীপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত খামারে ছয়টি ঘোড়া জবাই করা অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ঘটনায় আটক তিনজন দোষ স্বীকার করলে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ৪ ধারায় তাঁদের প্রত্যেককে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযানের সময় নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু দে, উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. মোকছেদুল মোমিনসহ পুলিশ, আনসার সদস্য ও স্থানীয় সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

গাজীপুরদিনাজপুরকারাদণ্ডদিনাজপুর সদরভ্রাম্যমাণ আদালত
