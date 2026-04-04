ধর্ষণের অভিযোগে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

ধর্ষণের অভিযোগে দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা শফিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার থানা রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ওই নারীর বাড়িতে গরুর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা শফিউল। সেখান থেকে পরিচয়। পরিচয় হওয়ার পর হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারের মাধ্যমে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
ওই নারী বলেন, ‘বিয়ের কথা বলে শুক্রবার বিকেলে তাঁর (প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা শফিউল) অফিসে ডেকে নিয়ে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। পরে বিয়ে না করে আমাকে বাসায় চলে যেতে বললে আমি থানায় এসে মামলা করি।’
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাকিমপুর-ঘোড়াঘাট সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আ ন ম নিয়ামত উল্লাহ। তিনি বলেন, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেন এক নারী। গতকাল শুক্রবার হাকিমপুর থানায় মামলাটি করা হয়। এরপর হাকিমপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত শফিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে হাকিমপুর থানার পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে দিনাজপুর আদালতে পাঠানো হয়।
