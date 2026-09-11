খানসামায় দুই সারের গুদামে অভিযান, ৬৫৭ বস্তা জব্দ ও লাখ টাকা অর্থদণ্ড

দিনাজপুরের খানসামায় অতিরিক্ত সার মজুত ও অনিয়মের অভিযোগে দুই ডিলারের গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্রে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ। পৃথক অভিযানে সারগুলো জব্দ ও অভিযুক্তদের অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি গুদাম সিলগালা করা হয়েছে।
জানা গেছে, আজ শুক্রবার উপজেলার পাকেরহাট এলাকার মেসার্স মহাদেব ট্রেডার্সের গুদামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বিএডিসি সার ডিলার মহিতোষ চন্দ্র চন্দের ওই গুদাম থেকে ৪৫০ বস্তা সার জব্দ করা হয়। জব্দ করা সারের মধ্যে নোয়াপাড়া গ্রুপের ক্রয় করা ৩০০ বস্তা এমওপি, বিএডিসি গ্রুপের ৫০ বস্তা এমওপি ও ১০০ বস্তা ডিএপি রয়েছে। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ডিলারকে ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি গুদামটি সিলগালা করা হয়।
পরে উপজেলার টংগুয়া বাজারে বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার মেসার্স আসাদুজ্জামান ট্রেডার্সে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ২০৭ বস্তা সার জব্দ করা হয়। এর মধ্যে ৯৪ বস্তা ডিএপি, ৫৫ বস্তা ইউরিয়া ও ৫৮ বস্তা এমওপি রয়েছে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ওই ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।
পৃথক অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন খানসামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার এবং জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদনান কবির উদয়। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন আক্তারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘জব্দ করা সার রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হবে।’
ইউএনও আরও বলেন, ‘কৃষকদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে ও সঠিক সময়ে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিলারদের গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়মিত তদারকি চলছে। কোনো ডিলার বা ব্যবসায়ী অনুমোদিত সীমার বাইরে সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করলে অথবা কৃষকদের হয়রানি করলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
প্রসঙ্গত, গতকাল বৃহস্পতিবার খানসামায় অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অভিযোগে মোজাহারুল ইসলাম নামে এক বিএডিসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁর গুদাম থেকে ৯২০ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে।
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