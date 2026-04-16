ফুলবাড়ীতে বাসচাপায় বৃদ্ধ নিহত

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় জোবায়ের (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ভ্যানচালক সিলবানুস সরেন (৪২)। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাত ৮টায় উপজেলার ৬ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়নের জয়নগর বাজার এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জোবায়ের একজন নওমুসলিম এবং বিরামপুর উপজেলার প্রাণনাথপুর গ্রামের মৃত রাম হেম্ব্রমের ছেলে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৮টায় দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী আহাদ পরিবহনের একটি নৈশকোচ ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়নের জয়নগর বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত একটি ভ্যান গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় ভ্যানচালকসহ যাত্রীরা সড়কে ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই ভ্যানের যাত্রী নওমুসলিম জোবায়ের আহম্মেদ (আগের নাম জোসেফ) মৃত্যুবরণ করেন।
আহত হন ভ্যানচালক সিলবানুস সরেন। তিনি বিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের সোনাজুড়ি গ্রামের সিমন সরেনের ছেলে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ফুলবাড়ী থানার ওসি আব্দুল লতিফ শাহ ও উপজেলা সহকারী কমিশনার সামিউল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁদের হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
