মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী সেলিনা পারভীনকে (৪৬) গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে বিরামপুর শহরের ছাগলহাটি এলাকায় গাঁজা বিক্রির সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার সেলিনা পারভীন পৌর এলাকার হাতিডুবা (নয়াপাড়া) মহল্লার বাসিন্দা।
জানা গেছে, সীমান্তবর্তী বিরামপুর উপজেলা সদরে মাদকের আগ্রাসন ঠেকাতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিরামপুর মাদক প্রতিরোধ কমিটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ওই কমিটির একসময়ের সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা পারভীন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েন মাদক বিক্রির কাজে। গতকাল রাতে বিরামপুর শহরের ছাগলহাটি এলাকায় গাঁজা বিক্রির সময় তাঁকে ধরে ফেলে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২১ পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা বিক্রির ৯৬০ টাকা জব্দ করা হয়।
এদিকে পুলিশের পৃথক একটি দল সীমান্তবর্তী উত্তর দাউদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩৫টি ইয়াবা বড়িসহ সবুজ মিয়া (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার সবুজ মিয়া উপজেলার পশ্চিম বৈদাহার গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে।
বিরামপুর থানার (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, আটককৃত দুজনের নামে থানায় পৃথক মামলা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁদের দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি আবাসিক হোটেলে রাতভর ধর্ষণের পর এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে হোটেল থেকে ওই কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রেমিকসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে মামলার পর আজ শনিবার গ্রেপ্তার দুজনকে গাজীপুর কারাগারে পাঠা৯ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ফতুল্লা এলাকায় র্যাবের গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হলো র্যাবের গাড়িচালক এএসআই হালিম ও দুই বছরের এক শিশু। এই ঘটনায় র্যাব সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।২১ মিনিট আগে
চাঁদাবাজি, দখলদারি, সিন্ডিকেট ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চগড় জেলাজুড়ে লংমার্চ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শনিবার সকাল থেকে পঞ্চগড় পৌরসভার চিনিকল মাঠ থেকে লংমার্চের নেতৃত্ব দেন দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।৩০ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাঁর নাম স্বাধীন আহমেদ। তিনি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।১ ঘণ্টা আগে