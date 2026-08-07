Ajker Patrika
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দিনাজপুর

দিনাজপুরে কালভার্টের নিচ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

দিনাজপুর প্রতিনিধি
দিনাজপুরে কালভার্টের নিচ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুর সদরে একটি কালভার্টের নিচ থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নে রামডুবি বাজারের পূর্ব পাশের এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।

ওই ব্যক্তির নাম আলম (৩০)। তিনি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার ঢেলাপীর গ্রামের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরনবী।

ওসি জানান, আজ ভোরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন। পরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। স্বজনেরা পরিচয় শনাক্ত করার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

দিনাজপুরপুলিশনিহতমরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগ
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