Ajker Patrika
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দিনাজপুর

চিরিরবন্দরে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেল সাইকেল আরোহী কিশোরের

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫২
চিরিরবন্দরে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেল সাইকেল আরোহী কিশোরের
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের চাপায় তসলিম হক (১৩) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বেলতলী বাজার-ঘিন্নাকুড়ি সড়কের ব্যাঙের কাঁদো এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তসলিম হক উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের ব্যাঙের কাঁদো এলাকার মহসিন আলী বুলুর ছেলে। সে বাণীযুগী মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তসলিম হক বেলতলী বাজার থেকে ওষুধ কিনে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। পথে পেছন দিক থেকে আসা একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে সে সড়কে ছিটকে পড়ে। পরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করলেও চালক পালিয়ে যান।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন্নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সড়ক দুর্ঘটনার মামলা হয়েছে। পলাতক চালককে গ্রেপ্তার এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্তে আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিষয়:

দিনাজপুরচিরিরবন্দরদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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