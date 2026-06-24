দিনাজপুরের বনতারা সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে স্থানীয়দের হাতে ৪ জন আটক

দিনাজপুর সদরের শংকরপুর ইউনিয়নের বনতারা সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে চারজনকে আটক করেছে এলাকাবাসী। বুধবার (২৪ জুন) ভোর ৬টায় শংকরপুর ইউনিয়নের শালকি মৈজ্জাকুড়ি গ্রাম থেকে এলাকাবাসী তাঁদের আটক করে।
আটকের পরে তাঁদের ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ে আসা হয়। আটককৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী। তাঁরা হলেন আকুব্বর মোল্লা (৫০), মো. আব্দুর বোরহান খান (৩৬), রমজান মোল্লা (১৫) ও জাহানারা বেগম (৪৫)। তাঁরা সবাই নড়াইল জেলার বাসিন্দা। ফুলবাড়ী ২৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফুজ্জামান তাঁদের আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শংকরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পংকজ বসাক স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, ‘রাতে বনতারা গিলাবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ওই চারজন বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ভোরে এলাকাবাসী তাদের শালকি মৈজ্জাকুড়ি গ্রামে চলাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হলে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তাদের ইউনিয়ন পরিষদে আনা হয়েছে। আমি তাদের পরিবার এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছি। আটককৃতরা আমাকে জানিয়েছে—তারা কাজের সন্ধানে ভারতে যায় ও ফেরত আসে। তবে তারা কীভাবে যায় ও ফেরত আসে তা তাদের পরিবার কিছু জানে না।’
ফুলবাড়ী ২৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফুজ্জামান বলেন, ‘তারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে এসেছে, আমাদের সীমান্ত দিয়ে ঢোকে নাই। তারা এখানে কীভাবে আসল—এটা আমরা আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ জন্য তাদের ক্যাম্পে (বিজিবি ক্যাম্প) নেওয়া হচ্ছে।’
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