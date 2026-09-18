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যাত্রাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণে রিকশাচালক আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ০৫
যাত্রাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণে রিকশাচালক আহত
ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ককটেল বিস্ফোরণে ইবাদুর রহমান (২৬) নামের এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক আহত হয়েছে। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে সিগন্যালে ঘটনাটি ঘটে।

আহত ইবাদুর রহমান জানান, তিনি ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক। সন্ধ্যার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় রিকশা চালাচ্ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি রিকশা নিয়ে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে চৌরাস্তায় সিগন্যালে আটকা পড়েন। এ সময় পরপর কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এতে ককটেলের স্প্লিন্টার তাঁর কোমরের পেছনে লাগে। এরপর দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালে চলে আসেন। তাঁর বাসা রাজধানীর মুগদার মান্ডা এলাকায়।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে ককটেল বিস্ফোরণে এক রিকশাচালক আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাঁর কোমরের পেছনের দিকে স্প্লিন্টারের আঘাত রয়েছে। বিষয়টি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকযাত্রাবাড়ীআহতবিস্ফোরণ
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