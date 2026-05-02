মালিবাগে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ৩

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে তিন পোশাকশ্রমিক আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ইবনে সিনা হাসপাতালের পাশের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আহত ব্যক্তিরা হলো করিমন (১৭), মো. নবী (১৬) ও রিফাত (১৮)। তিনজনই পোশাক কারখানার শ্রমিক। তাদের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায়।

হাসপাতালে নিয়ে আসা মাহফুজুর রহমান জানান, করিমন ও রিফাত মালিবাগ বাজার রোডের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে এবং সেখানেই থাকে। অপরদিকে নবী সাইনবোর্ড এলাকায় কাজ করে। শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কারখানা বন্ধ থাকায় তারা একত্র হয়েছিল।

মাহফুজুর রহমান জানান, সন্ধ্যায় মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন ছিনতাইকারী করিমনকে সুইচগিয়ার দিয়ে আঘাত করে তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় স্থানীয়রা এক ছিনতাইকারীকে আটক রেখে মারধর করে। এর কিছুক্ষণ পর পালিয়ে যাওয়া ছিনতাইকারীরা আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসে নবী ও রিফাতকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে এবং আটক থাকা সঙ্গীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরে আহত ব্যক্তিদের প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। তিনজনেরই পেটে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আহতরা জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিয়ে রাতেই হাসপাতাল ছেড়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

ইরানের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য পথ খুলে দিল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র কি মেনে নেবে

আজকের রাশিফল: বিকেলের সারপ্রাইজ কল মুড বদলে দেবে, অতি চালাকি বিপদ আনবে

পাঠকের আগ্রহ

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

সম্পর্কিত

সোনারগাঁয়ে নগদের অফিসে হামলা, টাকা ও মালপত্র লুট

সোনারগাঁয়ে নগদের অফিসে হামলা, টাকা ও মালপত্র লুট

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

চট্টগ্রামে ৬ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকেরা

চট্টগ্রামে ৬ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকেরা