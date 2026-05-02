মালিবাগে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ৩

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে তিন পোশাকশ্রমিক আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ইবনে সিনা হাসপাতালের পাশের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আহত ব্যক্তিরা হলো করিমন (১৭), মো. নবী (১৬) ও রিফাত (১৮)। তিনজনই পোশাক কারখানার শ্রমিক। তাদের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায়।
হাসপাতালে নিয়ে আসা মাহফুজুর রহমান জানান, করিমন ও রিফাত মালিবাগ বাজার রোডের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে এবং সেখানেই থাকে। অপরদিকে নবী সাইনবোর্ড এলাকায় কাজ করে। শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কারখানা বন্ধ থাকায় তারা একত্র হয়েছিল।
মাহফুজুর রহমান জানান, সন্ধ্যায় মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন ছিনতাইকারী করিমনকে সুইচগিয়ার দিয়ে আঘাত করে তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় স্থানীয়রা এক ছিনতাইকারীকে আটক রেখে মারধর করে। এর কিছুক্ষণ পর পালিয়ে যাওয়া ছিনতাইকারীরা আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসে নবী ও রিফাতকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে এবং আটক থাকা সঙ্গীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
পরে আহত ব্যক্তিদের প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। তিনজনেরই পেটে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আহতরা জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিয়ে রাতেই হাসপাতাল ছেড়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
