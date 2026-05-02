সোনারগাঁয়ে নগদের অফিসে হামলা, টাকা ও মালপত্র লুট

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নগদের ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭ লাখ টাকা, মোবাইল ফোনসহ কোটি টাকার মালপত্র লুট করেছে দুর্বৃত্তরা।
আজ শনিবার (২ মে) সকালে উপজেলার জালাল টাওয়ারে নগদের অফিসে এই ঘটনা ঘটে। সোনারগাঁ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
এই ঘটনায় ওই ডিস্ট্রিবিউটর অফিসের মালিক আল আমিন বাদী হয়ে একজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৮-১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অ্যাজেন্সির মালিক আল আমিন জানান, উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় জালাল টাওয়ারে নগদের ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে সকাল ৯টার দিকে ৮-১০ জনের একটি দল অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। এ সময় হামলা চালিয়ে ও পিটিয়ে কর্মকর্তাদের থেকে নগদ ৭ লাখ টাকা, পাঁচটি মোবাইল ফোন, সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভাইসসহ প্রায় ১ কোটি টাকার মালপত্র লুট করে নেয়।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহিববুল্লাহ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ কাজ করছে।
