সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন, সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষক কার্ড দেওয়া শুরু করেছে। ফ্যামিলি কার্ডও দিচ্ছে। দেশের সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ডের কথাও ভাবছে।
টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার অরণখোলা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আজ শনিবার (২ মে) দুপুরে শিশুদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ে প্রচারণার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। চাইল্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিশুদের জন্মগত ঠোঁট ও তালুকাটা সচেতনতার জন্য এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
ফকির মাহবুব আনাম বলেন, ‘সবার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য দেশের হাসপাতালগুলোর ওপর বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলে দিয়েছেন, স্বাস্থ্যসেবা যাতে আপনারা সাধারণ মানুষের মাঝে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারেন, সে জন্য আপনারা মানুষের কাছে যান, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করেন।’
বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনামের সহধর্মিণী ডা. রেশমা আনাম।
এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জুবায়ের হোসেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন সরকার, সহসভাপতি এম রতন হায়দার, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন প্রমুখ।
চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয়। এর আয়োজন করেন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) মানবাধিকারবিষয়ক সহসম্পাদক ডা. আসলামুল ইসলাম রুদ্র। এর আগে মন্ত্রী উপজেলার আউশনারা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নগদের ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭ লাখ টাকা, মোবাইল ফোনসহ কোটি টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২ মে) সকালে উপজেলার জালাল টাওয়ারে নগদের অফিসে এই ঘটনা ঘটে। সোনারগাঁ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়িয়া) আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় ছয়বারের সাবেক সংসদ সদস্য আইনজীবী মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। আজ শনিবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা...৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীর সিঅ্যান্ডবি মোড় এলাকায় বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে প্রায় ৬ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের পর কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আন্দোলনরত শ্রমিকেরা...১৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভাঙারি মালপত্রের (স্ক্র্যাপের) দোকানে পুরোনো অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা মো. আরমান (৩০) নামের একজন ইঞ্জিনচালিত ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তিনি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত হয়েছেন দোকানমালিকসহ দুজন।১৮ মিনিট আগে