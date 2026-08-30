গুলশানে ভুয়া ডিজিএফআই কর্মকর্তা আটক

রাজধানীর গুলশানে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তিকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। তাঁর নাম মো. সাইফ ইমরান (৩৭)।
আজ রোববার বিকেলে গুলশান থানা-পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গতকাল শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে গুলশানে পাকিস্তান হাইকমিশনের পাশে মোটরসাইকেল পার্ক করেন সাইফ ইমরান। সেখানে পার্কিংয়ে নিষেধ করলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের কাছে নিজেকে ডিজিএফআইয়ের সহকারী পরিচালক হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। এ সময় ডিজিএফআইয়ের গাড়িগুলো সাধারণত সেখানে পার্ক করা হয় বলেও দাবি করেন।
পুলিশ জানায়, একই দিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে সাইফ ইমরান আবার ওই স্থানে মোটরসাইকেল পার্ক করেন। তখন পুলিশ সদস্যদের সন্দেহ হলে তাঁকে পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একপর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন, তিনি ডিজিএফআইয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য নন।
ভুয়া পরিচয় দিয়ে নিজের আসল পরিচয় গোপন করার অভিযোগে তাঁকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় সাইফ ইমরানের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় প্যারাগন অ্যাগ্রো অ্যান্ড ডেইরি লিমিটেডের ডেইরি ফার্ম ও স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী তেলের ঘানি পরিদর্শন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ রোববার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের খাপরিখাল এলাকায় ফার্ম পরিদর্শন শেষে চন্দনের হাটে তেলের ঘানি দেখতে৪ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে পৃথক দুটি অভিযানে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইমো হ্যাকিং এবং অনলাইন প্রতারণা চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ১০টি মোবাইল ফোন ও প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।২৬ মিনিট আগে
একসময়ের নির্ভরযোগ্য ও স্বস্তির রেলযাত্রা এখন যেন আতঙ্কের নাম। পুরোনো রেললাইন, জরাজীর্ণ ইঞ্জিন আর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে দুর্ঘটনা ও ভোগান্তির শঙ্কা। দেশের ব্যস্ততম রেলপথগুলোর একটি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা, জামালপুর, মোহনগঞ্জ, জারিয়া, কিশোরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম রুট। ৭০ বছর বা তারও বেশি পুরোনো৩৬ মিনিট আগে
অতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে নরসিংদীর মাধবদীতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জোনাল অফিস ঘেরাও ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন টেক্সটাইল শ্রমিকরা। প্রায় দুই ঘণ্টার অবরোধে তিন কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকের আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।৩৯ মিনিট আগে