Ajker Patrika
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গুলশানে ভুয়া ডিজিএফআই কর্মকর্তা আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গুলশানে ভুয়া ডিজিএফআই কর্মকর্তা আটক
ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর গুলশানে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তিকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। তাঁর নাম মো. সাইফ ইমরান (৩৭)।

আজ রোববার বিকেলে গুলশান থানা-পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গতকাল শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে গুলশানে পাকিস্তান হাইকমিশনের পাশে মোটরসাইকেল পার্ক করেন সাইফ ইমরান। সেখানে পার্কিংয়ে নিষেধ করলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের কাছে নিজেকে ডিজিএফআইয়ের সহকারী পরিচালক হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। এ সময় ডিজিএফআইয়ের গাড়িগুলো সাধারণত সেখানে পার্ক করা হয় বলেও দাবি করেন।

পুলিশ জানায়, একই দিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে সাইফ ইমরান আবার ওই স্থানে মোটরসাইকেল পার্ক করেন। তখন পুলিশ সদস্যদের সন্দেহ হলে তাঁকে পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একপর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন, তিনি ডিজিএফআইয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য নন।

ভুয়া পরিচয় দিয়ে নিজের আসল পরিচয় গোপন করার অভিযোগে তাঁকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় সাইফ ইমরানের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

গুলশানগোয়েন্দা পুলিশঢাকা জেলাপুলিশঅপরাধরাজধানীঢাকা বিভাগডিজিএফআইপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
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