Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

কক্সবাজারে ভ্রমণের কথা বলে আনা হয় মিছিলে, কিশোরসহ গ্রেপ্তার ৩০

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
কক্সবাজারে ভ্রমণের কথা বলে আনা হয় মিছিলে, কিশোরসহ গ্রেপ্তার ৩০
যুবলীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা চলাকালে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে কিশোরসহ ৩০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আনোয়ারা-বাঁশখালী প্রধান সড়কের বরুমচড়া ইউনিয়নের রাস্তার মাথা এলাকা থেকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের আটক করে। পুলিশের দাবি, কক্সবাজারে ভ্রমণের কথা বলে বাঁশখালী থেকে তাঁদের সেখানে আনা হয়েছিল।

আজ সকালে অভিযানের সময় একটি ব্যানার এবং দুটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী জানান, আজ বিকেলে পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ৫৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ১৫ থেকে ২০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বাঁশখালী উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়ন থেকে একদল কিশোর ও তরুণকে কক্সবাজারে ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে দুটি মাইক্রোবাসে আনা হয়। বরুমচড়া রাস্তার মাথা এলাকায় পৌঁছানোর পর তাঁদের গাড়ি থেকে নামিয়ে ঝটিকা মিছিল বের করার চেষ্টা করা হয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ৩০ জনকে আটক করে।

যুবলীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা চলাকালে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
যুবলীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা চলাকালে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের দাবি, জেলা যুবলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদ (৩৫), ছাত্রলীগ নেতা কে এম পারভেজ উদ্দীন এবং শাহাদাত হোসেন ওরফে সাজ্জাদ (৩৫) নামের এক ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা পুলিশকে জানান, কক্সবাজারে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলেই তাঁদের আনোয়ারার বরুমচড়া রাস্তার মাথা এলাকায় আনা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁদের দিয়ে কৌশলে ঝটিকা মিছিল বের করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের দাবি, সবাই বিষয়টি না জানলেও কয়েকজন আগে থেকে জানতেন। আটকদের একটি বড় অংশ কিশোর।

আটকদের মধ্যে রয়েছেন বাঁশখালী উপজেলার বাসিন্দা মো. নজরুল ইসলাম (৩৪), মো. ইসমাইল (২০), নোমান মাহমুদ (১৫), মো. মিশকাত (২১), মাহিম উদ্দিন তুরাজ (১৫), মো. হাছান (১৫), মো. রিয়াজ (১৭), মো. ইমন (১৭), মো. আরিফ (১৮), মিশকাত (১৫), মো. রাকিব (১৫), মো. মুজাহিদ (১৭), মো. জিহাদ (১৪), মো. রিফাত (১৮), মো. ছামির (১৫), মো. সাহেদ হোছাইন, মো. মিজবাহ (১২), মো. সজিব (১৬), হাসান (১৫), মো. আজাদ হোসেন (১৯), আবদুল্লাহ আল মামুন (১৫), মো. রিয়াদ (১৬), মিরাজ (১৫), রিফাতুল ইসলাম (১৫), মো. নেছার (১৪), মো. হৃদয় (২১), মো. খোকন (২৮), আবদুর রহমান (১৪), মো. নাইম উদ্দিন (১৮) ও মো. আরাফাত (১৯)।

পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি ২৩ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘পুলিশ বরুমচড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে পাঠানো হবে।’

আনোয়ারা-বাঁশখালী সড়কে এর আগেও একাধিকবার ঝটিকা মিছিলের ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটের দিকে ওই সড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে একটি ঝটিকা মিছিল হয়। মিছিলের ৫৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. মিজানুর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি পোস্ট করেন। ওই ঘটনায় আনোয়ারার জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের ভোলার বাড়ির মৃত নূর আহমদের ছেলে মোহাম্মদ হাসান বাদী হয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের পিএস রিদোয়ানুল করিম চৌধুরী সায়েমসহ ৭৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় ১৩৮ জনের বিরুদ্ধে আনোয়ারা থানায় মামলা করেন।

চলতি বছরের ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আনোয়ারা কলেজ সড়কে ছাত্রলীগের আরও একটি ঝটিকা মিছিল বের করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় পরদিন নাশকতার অভিযোগে ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে আনোয়ারা থানায় আরও একটি মামলা করা হয়।

বিষয়:

আটকআনোয়ারাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগযুবলীগবাঁশখালী
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