ঢাকা

সাভারে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
র‍্যাবের হাতে আটক মাদক কারবারি হৃদয় হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার সাভারে প্রায় দেড় কেজি হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্যরা (র‍্যাব-৪)। সোমবার গভীর রাতে পৌর এলাকার পশ্চিম রাজাশন মহল্লা থেকে এই হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য ১ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বলে র‍্যাব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

র‍্যাব জানায়, সোমবার রাতে পশ্চিম রাজাশন মহল্লার বিরুলিয়া রোডের আমতলা পালোয়ানপাড়া শামীমের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজের সামনের রাস্তায় এক ব্যক্তি হেরোইন নিয়ে অবস্থান করছেন, এমন খবর পেয়ে র‌্যাব-৪ সিপিসি-২ নবীনগর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহীনুর কবির এবং স্কোয়াড কমান্ডার মো. হালিউজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ২৪৫ গ্রাম হেরোইনসহ হৃদয় হোসেন (২৭) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। আজ মঙ্গলবার তাঁকে সাভার থানায় হস্তান্তর করে র‍্যাবের পক্ষ থেকে মাদক আইনে মামলা দেওয়া হয়।

হৃদয় সাভার পৌর এলাকার দেওগাঁও মহল্লার মতিউর রহমানের ছেলে।

র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হৃদয় এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সাভারসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদকের কারবার করছিলেন।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, হৃদয়কে হেরোইনসহ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। থানায় হস্তান্তরের পর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

