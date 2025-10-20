Ajker Patrika
টঙ্গীতে ছুরিকাঘাতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থী খুন, আটক ৩

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গতকাল দিবাগত রাত ৯টার দিকে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীতে ছুরিকাঘাতে এক পলিটেকনিক শিক্ষার্থীকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৯টার দিকে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে এবং গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়।

নিহত তরুণের নাম জাহিদুল আহসান জিহাদ (১৮)। তিনি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার ভাঙ্গনাহাতি গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। জিহাদ পরিবারের সঙ্গে টঙ্গীর আউচপাড়া মোল্লাবাজার এলাকায় থাকতেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক কলেজের আরএসসি বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে পুলিশ আব্দুল্লাহ, আল আমিন ও স্বাধীন নামে তিন যুবককে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকালে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য জিহাদের মরদেহ গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানায়, কয়েক দিন আগে জিহাদ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে টঙ্গীর বাসায় আসেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রহমান ও আরিফ হোসেন নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় জিহাদের। তাঁরা তিনজন একসঙ্গে টঙ্গী হোসেন মার্কেট এলাকায় পৌঁছালে কয়েকজন যুবক ছুরি নিয়ে তাঁদের পথরোধ করে। এ সময় রহমান ও আরিফ দৌড়ে পালিয়ে যান। জিহাদকে একা পেয়ে হামলাকারীরা তাঁর ঊরুতে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে।

আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে আহত জিহাদকে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালের চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরে রাতে ঢামেকে রওনা হলে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহা. হারুন অর রশিদ বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। রাতেই দুজনকে এবং আজ সোমবার সকালে আরও একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হবে এবং আটক তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।’

বিষয়:

ছুরিকাঘাতশিক্ষার্থীহত্যাকাণ্ডগাজীপুরটঙ্গীঢাকা বিভাগ
