টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনি, যুবক নিহত

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে রিপন মিয়া (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
রিপন মিয়া ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আহম্মদাবাদ গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, আজ দুপুরে রিপন ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকা থেকে দুটি মোবাইল ছিনতাই করেন। হাবিব নামের একজন যুবক তাঁর ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন স্থানীয়দের সহায়তায় রিপনের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। এ সময় আশপাশের লোকজন রিপনকে পিটুনি দেন। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ আহত অবস্থায় রিপনকে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জানান, রিপন মারা গেছেন।
ছিনতাই হওয়া ফোন ফিরে পাওয়া হাবিবুর রহমান বলেন, ‘বাসা থেকে আমার বোনকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলাম। এ সময় স্টেশন রোড এলাকায় পৌঁছালে চারজন ছিনতাইকারী আমাদের দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। পরে আমাদের ডাক-চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। ছিনতাই হওয়া একটি ফোন উদ্ধার করা হয় রিপনের কাছ থেকে। পরে তাঁকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা।’
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
