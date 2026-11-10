মাদ্রাসায় আগুনে অসুস্থদের চিকিৎসা বিনা মূল্যে, দুই মেডিকেল বোর্ড গঠন

মাদ্রাসায় আগুনে অসুস্থদের চিকিৎসা বিনা মূল্যে, দুই মেডিকেল বোর্ড গঠন
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মাদ্রাসায় আগুনের ধোঁয়ায় অসুস্থ শিক্ষার্থীদের দেখতে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এমএ মুহিত। আজ মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেন।
এ সময় সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসাটিতে আগুন লাগার ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থীর শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাদ্রাসাটি একটি বহুতল ভবন। ভবনটির দ্বিতীয় তলায় লাইব্রেরি ও প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। এ সময় ওপরের তলাগুলোতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছিল। আগুনের ধোঁয়া ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ায় অনেকের শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আহত শিক্ষার্থীদের বার্ন ইনস্টিটিউটে আনার পর থেকেই চিকিৎসকেরা যত্নসহকারে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ১৬ জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অন্যদের চিকিৎসার জন্য দুটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধ বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে চারজন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।
ডা. এমএ মুহিত আরও বলেন, ‘চিকিৎসকেরা দুটি মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে প্রত্যেকটা রোগীকে নিবিড় পরিচর্যা ও যথাযথ চিকিৎসা দিচ্ছেন। অনেকেই রিকভার করছেন। আশা রাখি, সন্ধ্যার মধ্যে আরও ৩০ জনকে ছুটি দিতে পারব। বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা এখন পর্যন্ত ভালো আছেন।’
তাঁরাও সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এসব দুর্ঘটনা রোধে ভবন নির্মাণের বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে।
ঢাকার বাইরেও বড় শহরগুলোতে অগ্নিকাণ্ড ও দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব এলাকায় দগ্ধ রোগীরা ঢাকার মতো যথাযথ বিশেষায়িত চিকিৎসা পান না। এ কারণে বার্ন চিকিৎসাব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বার্ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা গেলে রোগীদের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি তাঁদের স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও কমানো সম্ভব হবে।
মাদ্রাসার অগ্নিকাণ্ডকে বৃহত্তর ভবন ব্যবস্থাপনার সমস্যার অংশ হিসেবে উল্লেখ করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের দুর্ঘটনা শুধু মাদ্রাসায় নয়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের আবাসিক হোস্টেলেও ঘটতে পারে। ভবন যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, অনেক সময় তা অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এর আগে হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অথচ সেসব ভবন হোটেল বা রেস্তোরাঁ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়নি।
তিনি বলেন, আবাসিক ভবনকে অনেক সময় বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। একইভাবে কোনো আবাসিক ভবনকে মাদ্রাসায় রূপান্তর করা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণ ও ব্যবহারের বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা জরুরি। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাতে ভবন নির্মাণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে।