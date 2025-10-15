Ajker Patrika
নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালত।
নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গারদখানা থেকে পালিয়েছেন সাগর (৩২) নামের ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার এক আসামি।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে কারাগারে পাঠানোর সময় গারদ থেকে বের করলে এ ঘটনা ঘটে।

সাগর রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার ফিরোজ মিয়ার ছেলে। তাঁকে ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় গতকাল সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করে থানা থেকে আদালতে পাঠানো হয়।

আজ রাত সোয়া ৯টার দিকে আদালত পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) সাইরুল ইসলাম মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমি মিটিংয়ে আছি। আসামি পালিয়েছে কি না, জেনে জানাচ্ছি।’

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল মাহমুদ বলেন, ‘ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। খবর পেয়েছি, আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় সে পালিয়েছে।’

নরসিংদী দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর জহিরুল ইসলাম জুয়েল বলেন, পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় আদালতের গারদ থেকে কীভাবে আসামি পালিয়ে গেছে? আসামির তো হাতে হাতকড়া কিংবা কোমরে রশি থাকার কথা। এখানে পুলিশের গাফিলতি কিংবা উদাসীনতা ছিল। ঘটনাটির তদন্ত হওয়া দরকার।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

রাকসু নির্বাচন: জরিপে শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে শিবির-সমর্থিত প্যানেল

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

