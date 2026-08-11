Ajker Patrika
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ঢামেক পরিচালকের পদত্যাগ দাবিতে কক্ষে বিক্ষোভ, ২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

ঢামেক প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ১০
ঢামেক পরিচালকের পদত্যাগ দাবিতে কক্ষে বিক্ষোভ, ২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালকের পদত্যাগ দাবিতে আজ মঙ্গলবার দুপুরে একদল চিকিৎসক পরিচালকের কক্ষে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান নিজ কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অবস্থান কর্মসূচি চলে।

পরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ড্যাবের নেতাদের হস্তক্ষেপে চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা কক্ষ থেকে বের হয়ে যান।

ড্যাবের মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল বলেন, ‘যে বিষয নিয়ে জটিলতা হয়েছিল তা সমাধানের পথে। যে যার কাজে ফিরে গেছেন। বর্তমানে সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকদ্বয় ভিতরে বসে কথা বলছেন, উনারা বিস্তারিত জানাবেন।’

চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পরিচালক আওয়ামী লীগের আমলে নিয়োগ পেয়েছেন এবং তিনি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের দাবি, হাসপাতালের এক কর্মকর্তার বদলির সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই বদলি ঠেকিয়ে দেন পরিচালক। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে দুর্নীতি করতেন। চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, পরিচালক ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ এবং জুলাইয়ে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দিতে বাধা প্রদান করেছেন।

এর আগে সোমবার দুপুরে এক প্রশাসনিক কর্মকর্তার বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। চিকিৎসকেরা ওই কর্মকর্তার কক্ষে তালা মারতে গেলে এক কর্মচারী বাধা দেন। এ সময় চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ওই কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালস্বাস্থ্য অধিদপ্তরঢামেকপদত্যাগবিক্ষোভচিকিৎসক
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