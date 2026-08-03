Ajker Patrika
En
ঢাকা

সাধ্যের মধ্যে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাব: ডিএনসিসি প্রশাসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাধ্যের মধ্যে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাব: ডিএনসিসি প্রশাসক
সোমবার বিকেলে ঢাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বারন টেক নামাপাড়া বাইগার টেক ও সিদ্দিক নগর এলাকায় প্রকল্প উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাধ্যের মধ্যে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। আজ সোমবার বিকেলে ঢাকার ১৫নম্বর ওয়ার্ডের বারন টেক নামাপাড়া বাইগার টেক ও সিদ্দিক নগর এলাকার তিনটি রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনকালে প্রশাসক এই প্রতিশ্রুতির কথা বলেন।

ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ‘আমার যতটুকু সাধ্য আছে, আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে আমি জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাব। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আমরা তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করলাম, বাকি উন্নয়নকাজ চলমান থাকবে।'

এ সময় দলমত-নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঢাকা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সব ধরনের উন্নয়নকাজ করার ঘোষণা দেন ডিএনসিসি প্রশাসক। তিনি বলেন, ‘একার পক্ষে কখনো কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, সবার সহযোগিতা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত উন্নয়ন ও মানবতার বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।’

অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জোন ২-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জুলকারনাইনের সভাপতিত্বে প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ রাকিবুল হাসানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগডিএনসিসিপ্রকল্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত