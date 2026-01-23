Ajker Patrika
অস্ত্র-গুলিসহ ১৩ মামলার আসামি ‘চামাইরা বাবু’ গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তার মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে চামাইরা বাবু। ছবি: সেনাবাহিনীর সৌজন্যে

রাজধানীর কাফরুলে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ১৩ মামলার আসামি মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে আলী হোসেন ওরফে চামাইরা বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ হোসেন আজ শুক্রবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিল্লাল কাফরুল এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। চামাইরা বাবুসহ একাধিক নামে তিনি পরিচিত। আজ ভোরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি জানান, গত বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সূত্রে জানা যায়, উত্তর কাফরুলের আইসক্রিম ফ্যাক্টরি গলি এলাকায় চামাইরা বাবু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি গোয়েন্দা দল সেখানে গিয়ে নজরদারি চালায় এবং তথ্যের সত্যতা পায়। পরে আজ ভোর পৌনে চারটার দিকে পুলিশের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর একটি দল যৌথ অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চামাইরা বাবু উত্তর কাফরুল এলাকায় তাঁর ব্যবহৃত অবৈধ অস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি পিস্তল, গুলি, ধারালো অস্ত্রসহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় কাফরুল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে চামাইরা বাবুর বিরুদ্ধে কাফরুল থানায় ১২টি এবং খিলগাঁও থানায় একটি মামলা থাকার তথ্য রয়েছে।

