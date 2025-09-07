ঢাকা মহানগর আ.লীগ নেতা শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা মহানগর উত্তর ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমানকে (৬১) গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ বিভাগের একটি টিম মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার শফিকুর রহমান মোহাম্মদপুর থানার একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারনামীয় আসামি।। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যার একটি মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার শফিকুর রহমানকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরা। এসময় ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীকে (হেলপার) আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে থেকে দুই বছর বয়সী এক শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া এলাকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটির নাম আব্দুর রহমান। সে ওই এলাকার টুটুল মিয়ার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ার মালপাহাড়িয়া মহল্লায় গিয়ে তাদের কথা শুনেছেন মানবাধিকারকর্মীরা। পাহাড়িয়াদের আস্বস্ত করে তারা বলেছেন, সারা দেশ তাদের সঙ্গে আছে। তারা যেন ভয় না পান। অর্ধশতাব্দি ধরে বাস করেই তারা এখানে থাকার অধিকার অর্জন করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
চেক জালিয়াতি মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নবাবগঞ্জে তাঁর নিজ রিসোর্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রিন পার্ক রিসোর্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে