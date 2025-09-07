Ajker Patrika
ঢাকা মহানগর আ.লীগ নেতা শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৮
ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা মহানগর উত্তর ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমানকে (৬১) গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ বিভাগের একটি টিম মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার শফিকুর রহমান মোহাম্মদপুর থানার একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারনামীয় আসামি।। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যার একটি মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তার শফিকুর রহমানকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকচালক পিস্তলসহ আটক

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

রাজশাহীর সেই পাহাড়িয়াদের কথা শুনলেন মানবাধিকারকর্মীরা

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

