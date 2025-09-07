Ajker Patrika
সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সড়কের পাশে একটি কার্টন থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার কবুতরখোলা গ্রামের বড় মসজিদ এলাকা থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ বলছে, মৃত নবজাতকটি ৮-১০ দিন বয়সী হবে। সেটির পরনে ডায়াপার এবং মুখে চা-পাতার গুঁড়া গোঁজানো ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে কবুতরখোলা বড় মসজিদ-সংলগ্ন সড়কের পাশে একটি কাগজের বাক্স পড়ে ছিল। সেটি দেখে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। একপর্যায়ে বাক্সটি খোলেন স্থানীয়রা। ভেতরে নবজাতকের লাশ দেখে শ্রীনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, খবর পেয়ে নবজাতকের লাশটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতককে মৃত অবস্থায় কেউ ফেলে গেছে। বয়স ৮-১০ দিন হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগশ্রীনগরঢাকাজেলার খবরলাশ
