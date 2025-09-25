Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে চক্ষুসেবা ও চশমা প্রদান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মধ্যবাড্ডা ও গাবতলীতে অবস্থিত গুলশান লিটারেসি প্রোগ্রাম স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান ও চশমা বিতরণ করেছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)। এমএসএস আই কেয়ার প্রোগ্রামের উদ্যোগে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর ও ১১ সেপ্টেম্বর রোটারি ক্লাব ঢাকা ওয়েস্ট ও থ্রাইভ ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে গুলশান লিটারেসি প্রোগ্রাম স্কুলের দুই শাখায় দিনব্যাপী স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম আয়োজন করে এমএসএসের আই কেয়ার প্রোগ্রাম।

চার দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীসহ মোট ৩৫৬ জনের চোখের পরীক্ষা করানো হয়। এর মধ্যে ৩২ জনকে বিনা মূল্যে ওষুধ, ২৭ জনকে চশমা দেওয়া হয় এবং ১৩ জন শিক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে পোস্টার ও ফ্লায়ার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, আই কেয়ার প্রোগ্রাম (ইসিপি) মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) দ্বারা পরিচালিত একটি অলাভজনক সংস্থা, যা ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আই কেয়ার প্রোগ্রাম জুলাই ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বমোট ৬৩৩টি চক্ষুশিবির বাস্তবায়ন করেছে। এ পর্যন্ত মোট ২ লাখ ২৪ হাজার ৭৯৭ জনকে বিনা মূল্যে চক্ষু সেবাসহ ২১ হাজার ৬৬৫ জনের চোখে সার্জারি সম্পন্ন করেছে মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রাম। এ ছাড়া এ পর্যন্ত মোট ১১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করে মোট ১১ হাজার ৯৮৭ জন শ্রমিককে চক্ষুসেবা প্রদান করেছে আই কেয়ার প্রোগ্রাম।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগুলশানঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাসেবাএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ীতে অটোরিকশার চাপায় স্কুলশিক্ষার্থী নিহত

নালিতাবাড়ীতে অটোরিকশার চাপায় স্কুলশিক্ষার্থী নিহত

স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি করা সেই দুই পুরুষের জামিন, কারাফটকে উত্তেজনা

স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি করা সেই দুই পুরুষের জামিন, কারাফটকে উত্তেজনা

শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা

শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা

বীরগঞ্জে নিখোঁজের ৮ ঘণ্টা পর নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

বীরগঞ্জে নিখোঁজের ৮ ঘণ্টা পর নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার