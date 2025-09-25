সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে চক্ষুসেবা ও চশমা প্রদান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর মধ্যবাড্ডা ও গাবতলীতে অবস্থিত গুলশান লিটারেসি প্রোগ্রাম স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান ও চশমা বিতরণ করেছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)। এমএসএস আই কেয়ার প্রোগ্রামের উদ্যোগে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে চশমা দেওয়া হয়।
এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর ও ১১ সেপ্টেম্বর রোটারি ক্লাব ঢাকা ওয়েস্ট ও থ্রাইভ ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে গুলশান লিটারেসি প্রোগ্রাম স্কুলের দুই শাখায় দিনব্যাপী স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম আয়োজন করে এমএসএসের আই কেয়ার প্রোগ্রাম।
চার দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীসহ মোট ৩৫৬ জনের চোখের পরীক্ষা করানো হয়। এর মধ্যে ৩২ জনকে বিনা মূল্যে ওষুধ, ২৭ জনকে চশমা দেওয়া হয় এবং ১৩ জন শিক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে পোস্টার ও ফ্লায়ার বিতরণ করা হয়।
উল্লেখ্য, আই কেয়ার প্রোগ্রাম (ইসিপি) মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) দ্বারা পরিচালিত একটি অলাভজনক সংস্থা, যা ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আই কেয়ার প্রোগ্রাম জুলাই ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বমোট ৬৩৩টি চক্ষুশিবির বাস্তবায়ন করেছে। এ পর্যন্ত মোট ২ লাখ ২৪ হাজার ৭৯৭ জনকে বিনা মূল্যে চক্ষু সেবাসহ ২১ হাজার ৬৬৫ জনের চোখে সার্জারি সম্পন্ন করেছে মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রাম। এ ছাড়া এ পর্যন্ত মোট ১১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করে মোট ১১ হাজার ৯৮৭ জন শ্রমিককে চক্ষুসেবা প্রদান করেছে আই কেয়ার প্রোগ্রাম।
