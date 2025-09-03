Ajker Patrika
‘ব্যাড টাচ’: ডেমরায় কলেজশিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ডেমরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে বুধবার শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর ডেমরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মিজানুর রহমান নামের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ওই শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে আজ বুধবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

বিক্ষোভকারীরা এ সময় ‘এক দফা এক দাবি—পদত্যাগ’, ‘ধমক ভিকটিমকে নয়, অন্যায়কে’ ‘ন্যায়বিচার চাই’, ‘রেইজ ইউর ভয়েস অ্যাগেইন্টস ব্যাড টাচ’ লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

গত সপ্তাহে ওই কলেজশিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আনা অভিযোগের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আজ সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে আগামী সোমবার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষকের পক্ষ নিয়েছেন কলেজটির কিছু শিক্ষার্থীর পাশাপাশি এলাকার স্থানীয় শিক্ষকেরা। তাঁরা এ ঘটনাকে ‘মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক’ হিসেবে অভিহিত করে সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন।

স্থানীয় লোকদের একাংশের ভাষ্য, এ ঘটনার ফলে কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষক মিজানুর রহমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘প্রায় ৬-৭ মাস আগে ক্লাসে অনুপস্থিত ও ঘুমানোর অপরাধে অমনোযোগী এক ছাত্রীসহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছাত্রীদের ডাস্টার দিয়ে হালকা আঘাত করি। এরপর তারা আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষের কাছে ব্যাড টাচের নালিশ করলে তিনি আমাকে সতর্ক করেন।

‘তা ছাড়া ওই শিক্ষার্থীদের আমি ইচ্ছে করে পরীক্ষায় ফেল করিয়েছি, এমন অভিযোগ আনা হয়; যা পরে ভুল প্রমাণিত হয়।’

এ বিষয়ে ডেমরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ ড. নূরে আলম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীকে চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

