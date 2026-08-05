Ajker Patrika
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ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে ১০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যাত্রাবাড়ীতে ১০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার দুই মাদক কারবারি। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ট্রাকও জব্দ করা হয়। আজ বুধবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

গ্রেপ্তার কারবারিরা হলেন—মো. আজিজুল শেখ ওরফে আইজুল (৪০) এবং মো. দিদার মিয়া (৩৯)। অভিযানের সময় তাদের হেফাজত থেকে ১০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি জানায়, বুধবার বিকেল ৫টা ১০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী থানার শনির আখড়া মেইন রোডের রোমেল ভুইয়া টাওয়ারের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

ডিবি সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ইয়াবারাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদক
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