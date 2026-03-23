Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে লিফটের জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে নারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় কোনাপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে লিফট বসানোর জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম হালিমা কায়সার বকুল (৫৫)। ঘটনার পর স্বজনেরা তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত নারীর ছেলে মো. বাপ্পি জানান, ডেমরা কোনাপাড়া মমিনবাগে তাঁদের চারতলা বাসা। তাঁরা চারতলায় থাকেন। সন্ধ্যার দিকে চারতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় অসাবধানতাবশত লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, রাতে ওই নারীকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। স্বজনেরা জানান, তিনি বাসার লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ডেমরা থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

