রাজধানীতে লিফটের জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে নারীর মৃত্যু

রাজধানীর ডেমরায় কোনাপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে লিফট বসানোর জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম হালিমা কায়সার বকুল (৫৫)। ঘটনার পর স্বজনেরা তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে মৃত নারীর ছেলে মো. বাপ্পি জানান, ডেমরা কোনাপাড়া মমিনবাগে তাঁদের চারতলা বাসা। তাঁরা চারতলায় থাকেন। সন্ধ্যার দিকে চারতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় অসাবধানতাবশত লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, রাতে ওই নারীকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। স্বজনেরা জানান, তিনি বাসার লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ডেমরা থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।
চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সোলেমান (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে নগরীর বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
‘সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে চূড়ান্ত বহিষ্কার’ শিরোনামে লেখা ওই পত্রে বলা হয়েছে, ‘জনাব, সোহেল মুন্সি (কোতোয়ালি থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক) আপনাকে দৃঢ়ভাবে জানানো যাচ্ছে যে আপনার বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, নীতিমালা ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত...৯ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই সোহেল মিয়া বলেন, ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গ থেকে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে মোরশেদের মরদেহ হারাগাছে গ্রামের বাড়ি নিয়ে আসা হয়। পরে সকাল ১০টায় মরদেহ নেওয়া হয় ধুমেরপাড় সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা মাঠে। সেখানে জানাজা শেষে জয় বাংলা বাজারে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির ভাতিজি সানজিদা আক্তার বলেন, ‘চাচাকে (খোরশেদ শিকদার) পুলিশের সামনে জাহাঙ্গীর তার ছেলে নাইম, জাফর গোপনাঙ্গে লাথি মারে। তিনি পড়ে গেলে জাহাঙ্গীর ও তার ছেলেরা চাচাকে লাত্থি দিতে দিতে মেরে ফেলে। একটা মানুষকে প্রশাসনের সামনে খুন করে ফেলেছে।’৪০ মিনিট আগে