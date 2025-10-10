Ajker Patrika
শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৬
প্রতীকী ছবি
রাজধানীর শাহবাগ থানা এলাকার পৃথক তিনটি স্থান থেকে এক নারীসহ অজ্ঞাতনামা তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৫৫ বছর।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় ঈদগাহ ময়দান ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশের ফুটপাত থেকে মরদেহ তিনটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শাহবাগের পৃথক স্থান থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।

তিনি আরও জানান, গত রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের ফুটপাতে এক নারীর মরদেহ পাওয়া যায়, যাঁর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। একই সময় জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশের ফুটপাত থেকে আরও এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স হবে আনুমানিক ৪০ বছর। এরপর রাত ১২টার দিকে শাহবাগ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশের ফুটপাত থেকে আরও এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স হবে আনুমানিক ৪০ বছর।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনজনেরই শরীরে পচন ধরেছে। সবাই ভবঘুরে প্রকৃতির। এসব ঘটনায় থানায় তিনটি পৃথক অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকামরদেহশাহবাগ
