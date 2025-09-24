Ajker Patrika
ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মতিউর রহমান ও ইমরান হোসেন। ফাইল ছবি

দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। একই কাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশ দেন।

আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মতিউর রহমানের পক্ষে তাঁর আইনজীবী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করেন।

মতিউর রহমানের মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে সংস্থাটির ঢাকা জেলা সমন্বিত কার্যালয়-১ মতিউরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় ১ কোটি ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ২১৬ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়। এ ছাড়া আসামি অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫ কোটি ২৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৯ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। মামলায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ও ২৬(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

ইমরান হোসেনকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

ইমরান হোসেনের মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রজনন অনুপযোগী আমদানি নিষিদ্ধ গবাদিপশু পালনে অবৈধ প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের ভুয়া অনুমোদনপত্র তৈরি করে ব্রাহামা জাতের ১৫টি গরু আমদানি করে। সরকারি সিদ্ধান্ত মতে এসব গরু বাজারে সুলভ দামে বিক্রির কথা থাকলেও সব বিধিবিধান লঙ্ঘন করে এবং নিলাম কমিটির মাধ্যমে নিলাম না করে ব্রাহামা জাতের ১৫টি গরু রেকর্ডপত্রে জবাই দেখানো হয়। বাস্তবে তাঁরা এসব গরু জবাই না করে দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি দমন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

এর আগে গত ৩ মার্চ ইমরানকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। ওই দিন সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের উপপরিদর্শক জোনাঈদ হোসেন মোহাম্মদপুর থানায় মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন। এরপর থেকে কারাগারে আটক আছেন তিনি।

দুজনই ছাগল-কাণ্ডে আলোচিত

২০২৪ সালের ঈদুল আজহায় আলোচিত ছিল সাদিক অ্যাগ্রোর একটি ছাগল। ১৫ লাখ টাকার কেনা সেই ছাগলের ঘটনায় বেরিয়ে এসেছিল নানা কেলেঙ্কারির কথা। দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল সমালোচনা। ওই বছর কোরবানির ঈদে ইমরানের সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১৫ লাখ টাকায় (প্রাথমিক দর) ‘উচ্চবংশীয়’ ছাগল কিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হন তৎকালীন এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ওরফে ইফাত। এ ঘটনায় মতিউর রহমান ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির চিত্র সামনে চলে আসে।

দুর্নীতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগজামিনমামলাঢাকাআদালতএনবিআর
