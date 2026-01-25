Ajker Patrika
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—খায়রুল হোসেন কামরুল (২০) ও মো. ইয়াসিন (২৭)। তাঁরা দু’জনে একই মোটরসাইকেলে ছিলেন।

গতকাল শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। প্রথমে রাত ১১টায় খায়রুলকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এর কিছু সময় পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহত ইয়াসিনও মারা যান।

হাসপাতালে নিয়ে আহতদের নিয়ে আসা মাহাদি ইসলাম জানিয়েছেন, শনির আখড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাতে মুরগি বহনকারী একটি ট্রাক কামরুল ও ইয়াসিনের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।

এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত দু’জনের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাঢাকাযাত্রাবাড়ী
