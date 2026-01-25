রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—খায়রুল হোসেন কামরুল (২০) ও মো. ইয়াসিন (২৭)। তাঁরা দু’জনে একই মোটরসাইকেলে ছিলেন।
গতকাল শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। প্রথমে রাত ১১টায় খায়রুলকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এর কিছু সময় পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহত ইয়াসিনও মারা যান।
হাসপাতালে নিয়ে আহতদের নিয়ে আসা মাহাদি ইসলাম জানিয়েছেন, শনির আখড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাতে মুরগি বহনকারী একটি ট্রাক কামরুল ও ইয়াসিনের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।
এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত দু’জনের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
একসময়ের খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদ আজ তার স্বাভাবিক গতিপথ হারাতে বসেছে। গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নদের বুকে পলি জমে জেগে উঠেছে ডুবোচর ও বিস্তীর্ণ বালুচর। পানি কমে যাওয়ায় থমকে গেছে নৌযান চলাচল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাইলের পর মাইল হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।৬ ঘণ্টা আগে
জীবনের পুরো সময়টাই মানবসেবায় কাটিয়েছেন আজাদুল কবির আজু। সবশেষে মানুষের কল্যাণে নিজের দেহটাও দান করে গেছেন দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, উন্নয়নকর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল কবির আজু।৬ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরগরম ময়মনসিংহের রাজনীতির মাঠ। গল্প আড্ডায় চলছে ভোটের হিসাবনিকাশ। তবে জেলার ১১টি আসনের ৯টিতে বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। ভোটের প্রচারে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।৭ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হলেও যশোরের ছয়টি আসনের পাঁচটিতেই মেটেনি বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। আসনগুলোয় মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী কিংবা তাঁদের অনুসারীদের এখনো মাঠে নামাতে পারেনি দলটি। মনোনয়নবঞ্চিত এই অংশের নিষ্ক্রিয়তায় আসনগুলোয় বিএনপির প্রার্থীরা বড় চ্যালেঞ্জে পড়বেন বলে দলের৭ ঘণ্টা আগে