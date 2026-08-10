রাজধানীতে পেট্রলপাম্পের সোয়া কোটি টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ব্যাংকে জমা দিতে যাওয়ার পথে ডিএল পেট্রলপাম্পের ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে উত্তরা র্যাব-১ ব্যাটালিয়নের দক্ষিণ পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের খালাতো ভাই তাসীন আক্তার হকের।
এ ঘটনায় ডিএল পেট্রলপাম্পের ম্যানেজার করিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে উত্তরা থানায় মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে ছিনতাই হওয়া টাকার পরিমাণ ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ছিনতাই হওয়া টাকা ডিএল পেট্রলপাম্পের বলে উল্লেখ করা হয়।
অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তিনটি মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন ব্যক্তি টাকা বহনকারী গাড়িটির গতি রোধ করেন। পরে গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে সেটি থামিয়ে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান তাঁরা।
পেট্রলপাম্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ডিএল পেট্রলপাম্পে প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০ লাখ টাকার লেনদেন হয়। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিদিনের বিক্রির টাকা সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়।
শুক্র ও শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকায় ওই দুই দিনের টাকা পরবর্তী কর্মদিবস রোববার একসঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। ফলে রোববার অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি টাকা বহন করা হচ্ছিল।
পুলিশ বলছে, পেট্রলপাম্প থেকে প্রতিদিন একই সময়ে টাকা ব্যাংকে নেওয়ার বিষয়টি ছিনতাইকারীরা আগে থেকেই জেনে থাকতে পারে। বিশেষ করে, রোববার শুক্র ও শনিবারের টাকা একসঙ্গে ব্যাংকে নেওয়া হবে—এ তথ্যও দুর্বৃত্তদের কাছে ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া টাকা বহনের নির্দিষ্ট সময় ও রুট সম্পর্কে পাম্পের ভেতর থেকে কেউ তথ্য সরবরাহ করেছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।
মামলার এজাহারে ছিনতাই হওয়া টাকা ডিএল পেট্রলপাম্পের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিকানার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাসীন আক্তার হক। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার বোন, সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী খুরশীদ জাহান হকের ছোট ছেলে।
খুরশীদ জাহান হক বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ মেয়াদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। পরে ১৯৯৬-০১ ও ২০০২-০৬ মেয়াদে দিনাজপুর সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের নম্বরও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধার এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক ইউনিট কাজ করছে।
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