অটোরিকশা খালে পড়ে প্রাণ গেল কিশোরের

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে অটোরিকশা খালে পড়ে অভয় দাস (১৪) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাবিলগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার বড়কান্দা এলাকার কুপানন্দ দাসের ছেলে।

নিহতের স্বজন অপু দাস জানান, আজ সোনারগাঁয়ের কাবিলগঞ্জে ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল অভয় ও তার পরিবার। সন্ধ্যার দিকে ঋষিপাড়া এলাকার পূজামণ্ডপ দেখতে অটোরিকশায় ওঠে সে। এ সময় একটি অটোরিকশা ওভারটেক করতে গিয়ে অভয়ের অটোরিকশাকে ধাক্কা মারে। এতে অভয়ের অটোরিকশা রাস্তার পাশের খালে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই অভয় মারা যায়।

সোনারগাঁ থানার উপপরিদর্শক সামরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

