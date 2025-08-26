Ajker Patrika
ফরিদপুরে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামী মো. আশরাফুল মোল্যাকে (৩৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আসামিকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আশরাফুল মোল্যা জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ময়না ইউনিয়নের বিলসরাইল গ্রামের রাশেদ মোল্যার ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালত উপস্থিত ছিলেন না। এ মামলার অপর আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মামলার এজাহার ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, আসামি আশরাফুল মোল্যা স্ত্রী সুমা আক্তারকে (২০) নিয়ে জেলার মধুখালী উপজেলার দাহমাশী জুট মিলস লিমিটেডের শ্রমিক কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ২০১৮ সালের ১৭ আগস্ট দুপুরে মিলের কোয়ার্টারে ওই দম্পতির কক্ষে গলায় ফাঁস দিয়ে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশে খবর দেন স্বামী আশরাফুল। পুলিশ খবর পেয়ে তাঁদের ঘর থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই মো. সেলিম মোল্যা বাদী হয়ে স্বামী আশরাফুল মোল্যাসহ দুজনের নাম উল্লেখ করে মধুখালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরই মধ্যে ময়নাতদন্ত রিপোর্টে সুমাকে শ্বাসরোধে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে স্বামী আশরাফুল ইসলামসহ দুজনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন। এই মামলায় দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন জানান, এই মামলায় আসামি স্বামী আশরাফুল মোল্যা তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

