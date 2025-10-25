Ajker Patrika
গ্রেপ্তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, তদন্ত করছে পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে রুস্তম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর সাত-আট বছর বয়সী মেয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। তখন ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন শিশুটিকে চড় মারে। এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

পুলিশ দাবি করেছে, এতে তাদের কোনো সদস্য জড়িত নয়। কে শিশুটিকে চড় মেরেছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে গত বৃহস্পতিবার ভোরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দুই পক্ষের মারামারির সময় ‘ককটেল’ বিস্ফোরণে মো. জাহিদ (২০) নামের এক তরুণ নিহত হন। সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তখন রুস্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, রুস্তমকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে। এ সময় ভিড়ের মধ্যে থাকা কেউ একজন শিশুটিকে চড় মারে। পরে শিশুটিকে তার বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অনেকে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন।

অভিযানের সময় সেখানে ছিলেন মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশনস) মফিজ উদ্দিন। ঘটনার বিষয়ে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আসামি রুস্তমকে গ্রেপ্তারের পর সেখান থেকে নিয়ে আসছিলাম আমরা। ওখানে পুলিশের পাশাপাশি গণমাধ্যমকর্মীসহ অনেকে ছিলেন। টানাহেঁচড়ার মধ্যে কে চড় মেরেছে, সেটি দেখিনি। আমরা তদন্ত করে সেটা বের করার চেষ্টা করছি।’

গ্রেপ্তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে পুলিশের সামনেই চড়, সমালোচনার ঝড়গ্রেপ্তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে পুলিশের সামনেই চড়, সমালোচনার ঝড়

পুলিশ জানিয়েছে, মো. জাহিদ হত্যার ঘটনায় করা একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি রুস্তম। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তাঁকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় বিভিন্ন মামলার আসামিরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে নানা কৌশল নেয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বাচ্চাদের দিয়ে নানা পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়।

ওই ঘটনার বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জুয়েল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। পুলিশ চড় মারেনি। রুস্তমকে গ্রেপ্তার করার পর মেয়েটি ওর বাবার কাছে এসে কান্না করতে থাকে। তখন ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন শিশুটিকে চড় মারে। কাজটি ঠিক হয়নি। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’

মোহাম্মদপুর
১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি থানচিতে গ্রেপ্তার

বান্দরবান প্রতিনিধি
রুমা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রুমা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

অস্ত্র আইনের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি যিশুরাং ত্রিপুরাকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে থানচি থানা পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁকে বলিবাজার থেকে সরাসরি বান্দরবান আদালতে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার যিশুরাং ত্রিপুরা জেলার রুমা উপজেলায় ৪নং গ্যালাংগা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের রামদুপাড়ার মানলা ত্রিপুরার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যিশুরাংয়ের বিরুদ্ধে রুমা থানায় ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইন ১৮৭৮-এর ১৯(এ) ধারায় মামলা হয়। আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন। দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন যিশুরাং।

রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছেন, থানচি থেকে যিশুরাং ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তীকালেও পলাতক সাজাপ্রাপ্ত অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বান্দরবান
প্রবাসী প্রেমিককে ভিডিওকলে রেখে তরুণীর আত্মহত্যা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৫৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের শৈল্যাপাড়া এলাকায় প্রবাসী প্রেমিককে ভিডিও কলে রেখে নুসরাত জাহান আঁখি নামে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আঁখি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার কুসুমদিয়া গ্রামে বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালয়েশিয়াপ্রবাসী সুফিয়ান নামে এক যুবকের সঙ্গে আঁখির দীর্ঘ ১০ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সুফিয়ানের পরিবার এই সম্পর্ক ও বিয়েতে রাজি ছিল না। এ নিয়ে মান-অভিমান চলছিল তাঁদের মধ্যে। শনিবার সকালে প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার সময় আঁখি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নিহতের মা বিউটি বেগম বলেন, ‘ছেলেটির পরিবারের অস্বীকৃতিতে মেয়ে ভীষণ কষ্টে ছিল। অনেক বোঝানোর পরও শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।’

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এটি প্রেমঘটিত আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলা
ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের সমালোচনা এনসিপি নেতার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
এনসিপি নেতার ফেসবুক স্ট্যাটাস
এনসিপি নেতার ফেসবুক স্ট্যাটাস

মাদারীপুরের কালকিনিতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ সরদার লিখনকে গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন এনসিপির জেলা নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু। এনসিপি নেতার এই স্ট্যাটাস নিয়ে উপজেলার রাজনৈতিক মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের একটি ছবি দিয়ে এনসিপি নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু লেখেন, ‘ছাত্রলীগ করে...আমার কাছের বন্ধু, যার নামে নেই কোনো মামলা, তারপরও এ মিথ্যা হয়রানি কেন? এমন রাজনীতি তো আমার এ দেশে চাই না, তাহলে দেশের আইন প্রশাসন কোনো দিকে হাঁটছে?’

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুর জেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির ৩১ সদস্যের সমন্বয় কমিটির সদস্য মুশফিকুর রহমান রঞ্জু। গত ১৫ জুন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত কমিটিতে তিনি সদস্যপদ পান। রঞ্জুর বাড়ি মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের পূয়ালী গোপালপুর গ্রামে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বলেন, ‘একটি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের নেতার পক্ষে ফেসবুকে এনসিপি নেতার এ ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া ঠিক হয়নি।’

স্ট্যাটাসের বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপি নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখন কোনো কথা বলেনি। লিখন একটা ভালো ছেলে, ওকে হয়রানি করার জন্য কিছু লোকজন মিথ্যা মামলা দিয়েছে এবং গ্রেপ্তার করিয়েছে।’

মাদারীপুর এনসিসির যুগ্ম সমন্বয়কারী হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাসিবুল্লাহ বলেন, ‘ব্যাপারটি আমাদের জানা নেই। ফেসবুকের লিংকটা একটু দেন, দেখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, মাদারীপুরের কালকিনিতে পুলিশের ওপর হামলা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের দুটি মামলায় ছাত্রলীগের কালকিনি পৌরসভা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ সরদার ওরফে লিখনকে (৩০) শনিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, ‘লিখনের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার একটি মামলায়ও সে এজাহারনামীয় আসামি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে কালকিনি পৌর এলাকার গোপালপুর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

মাদারীপুর
ময়মনসিংহে ধানখেতে পোকার আক্রমণ, দুশ্চিন্তায় কৃষক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ধানখেত। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধানখেত। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে ফসলের মাঠে কিছুদিন পরই শুরু হওয়ার কথা আমন ধান কাটা। কিন্তু এরই মধ্যে ধানে আক্রমণ করতে শুরু করেছে মাজরা ও কারেন্ট পোকা। এতে মরে যাচ্ছে ফলন্ত ধানগাছ। ধারদেনা করে আমন লাগিয়ে এমন পরিস্থিতিতে দিশেহারা কৃষক। এই অবস্থায় কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ তাঁদের।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, চারদিকে আমন ধানের খেতে সবুজের সমারোহ। ভালো ফলন পাবেন—এই স্বপ্ন বুনছেন ময়মনসিংহের আমনচাষিরা। কিন্তু এরই মধ্যে কারেন্ট ও মাজরা পোকা বাধ সেধেছে। পোকার আক্রমণে ধানগাছ মরে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

এমনই একজন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আমনচাষি সাইফুল ইসলাম। তিনি চলতি মৌসুমে ২২ শতক জমিতে হাইব্রিড স্বর্ণা জাতের আমন ধানের আবাদ করেছেন। খেতে কচি ধানের শিষ বের হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে কারেন্ট ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে।

কৃষক সাইফুল ইসলাম জানান, আমনের আবাদ গেল ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে এবার ভালো হয়েছে। এখন ধানের কচি বের হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। পোকার আক্রমণে কচি শিষ খেয়ে ফেলায় কয়েক দিন পর থেকে ধানগাছ মরে গিয়ে খড়ে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিনই আক্রমণ বেড়েই চলেছে। ধানখেতে চারবার কীটনাশক ছিটিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। পোকার আক্রমণ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, ‘ভাবছিলাম এবার ফলন ভালো হবে। সারা বছরের ঘরের খাবারের ধান রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে লাভবান হব। কিন্তু যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, এতে করে ধান ঘরে তোলায় কঠিন হয়ে যাবে।’

সাইফুল ইসলামের মতো জেলার শত শত কৃষক পোকার আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি রোপা আমন মৌসুমে জেলায় ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ লাখ ৮৬ হাজার ২৬০ টন। পোকার আক্রমণের কথা স্বীকার করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক জানান, পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা মাঠে কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কোয়াড টিম গঠন করা হয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ বিভাগ
